AK Parti'den istifa eden Mehmet Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa adayı oldu

AK Parti eski milletvekili ve MKYK üyesi Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Gelişme, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından duyuruldu.

ERDOĞAN'IN DANIŞMANLIĞINI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Danışmanı, AK Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar partisinden istifa etti. Yeniden Refah Partisine katılan Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Gülpınar'ın adaylığını ise YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan duyurdu.

ERBAKAN'DAN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

Erbakan, sosyal medya hesabından Gülpınar ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Cumhurbaşkanı Danışmanı, AK Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Başkanımıza hoş geldiniz diyor, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz" ifadelerini kullandı.