Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den "Fethullah Gülen'le görüştünüz mü?" sorusuna yanıt: Pensilvanya'da temas oldu

Balyoz ve Ergenekon davası süreçlerinde Adalet Bakanlığı görevinde bulunan Deva Partili Sadullah Ergin katıldığı canlı yayında, "Fethullah Gülen ile hiç görüştünüz mü?" sorusuna yanıt verdi. 2004-2005 yılları arasında ABD'de bir festivale katıldığını, o sırada görüşme olduğunu söyleyen Ergin, "Bulunduğu yerde Pensilvanya'da oldu. 2004-2005 olabilir. Sadece bir ziyaret oldu. Kalabalık bir heyetimiz vardı. Turistik ziyaret gibi gelinip geçildi." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesi, Balyoz ve Ergenekon davalarında yargılananların tepkilerini çekti. Balyoz ve Ergenekon sürecinde Adalet Bakanlığı görevinde bulunan Sadullah Ergin, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"DOĞRUDAN BİR GÖRÜŞMEM YOK"

Siyasi çizgisinin belli olduğunu, Milli Görüş'ten geldiğini belirten Ergin, "Fethullah Gülen ile hiç görüştünüz mü?" sorusuna yanıt verdi. Ergin şunları söyledi: "Doğrudan bir görüşmem yok. Siyasetçilerin geniş görüşme yelpazesi vardır. Geçmişte bir görüşmemiş olmuş olabilir, çok eski.

"BULUNDUĞU YERDE TEMAS OLDU"

Yurt dışında Amerika'da iken Türk Festivali vardı. Hatay'ın esnaf dernekleri gitmişlerdi. Türkiye'nin yerellerini tanıtan ürün satışları, folklorik şeyler yaptırıyordu. Bölgenin siyasetçileri, sivil toplum örgütleri Hatay'ı tanıtıyorduk. O esnada temas oldu. Bulunduğu yerde Pensilvanya'da oldu. 2004-2005 olabilir.

"BENİM ÇİZGİM BELLİ"

Sadece bir ziyaret oldu. Kalabalık bir heyetimiz vardı. Turistik ziyaret gibi gelinip geçildi. Benim çizgim belli. Milli Görüş'ten gelmiş bir insanım. Görüştüğümüz insanlar değil, yaptığımız işlere bakmak lazım."