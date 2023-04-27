Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te muhtarlarla buluştu Açıklaması

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Gül, AK Parti İl Başkanlığınca kentteki bir restoranda düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yüzyılına hazırlandığını söyledi.

Büyük, güçlü, bağımsız Türkiye yolculuğunda emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Gül, "Demokrasi yerelde başlar. Demokrasinin en önemli unsuru ve başlangıç noktası mahalledir. Mahallelerde demokrasi yerleşir, caddelerde milli irade ortaya çıkar. Böylece mahalleden şehre, ülkeye demokrasi yayılır." dedi.

Gül, muhtarların milli iradenin temsilcileri olduğuna işaret ederek, mahallelinin her zaman muhtarın kapısını çaldığını aktardı.

Vatandaşların elini tutan muhtarların her zaman yanında olduklarının altını çizen Gül, şunları kaydetti:

"Bu ülkede ne zaman milli irade sandıktan başını çıkarsa ve ülkeye egemen olsa, birileri bundan rahatsız oldu. Milli iradeden rahatsız olan çevreler var. Onlar Türkiye'de milletin değil, vesayetin dediği olsun istiyor. Muhtara, muhtıra veren bir anlayış vardı. Hep küçümsediler milleti, milletin seçtiği adamları, milletin kendi eliyle seçtiği başbakanı bu ülkede idam sehpasına gönderdiler. Seçilmişlere de seçenlere de saygı duymadılar."

Gül, 14 Mayıs'taki genel seçimlerin ardından muhtarlara desteklerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.