Eski ABD Başkanı Joe Biden Prostat Kanseri Tedavisi Görüyor

Eski ABD Başkanı Joe Biden Prostat Kanseri Tedavisi Görüyor
Joe Biden, Mayıs ayında teşhisi konulan prostat kanseri için radyoterapi ve hormon tedavisi görüyor. Durumunun iyi olduğunu belirten Biden, sürecin olumlu ilerlediğini ifade etti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Mayıs ayında teşhis konulan prostat kanserinin tedavisine ilişkin bir açıklama yapıldı. Eski Başkan Biden'ın Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Biden, prostat kanseri için belirlenen tedavi planı kapsamında şu an radyoterapi ve hormon tedavisi görüyor" ifadeleri kullanıldı.

Biden, teşhisi Mayıs ayında kamuoyuna duyurmuştu

ABD'li Demokrat Eski Başkan, Mayıs ayında prostat kanserine yakalandığını kamuoyuyla paylaşmıştı. Biden tedavi sürecine ilişkin, "Tüm mesele 6 hafta boyunca her gün belirli bir hapı almak, ardından başka bir ilaca geçmek. Durumun seyri iyi. Her şey üzerinde çalışıyoruz, süreç ilerliyor. Bu yüzden kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Biden'ın sağlık ekibi hastalığın, "agresif ancak hormonlara duyarlı" olduğunu aktarmış, bu nedenle tedavinin olumlu sonuçlanmasının imkanının yüksek olduğunu belirtmişti.

Geçtiğimiz ay cilt kanseri ameliyatına girdiğini bildirmişti

Gelecek ay 83 yaşına girecek olan Eski ABD Başkanı ayrıca, geçtiğimiz Eylül ayında da cilt kanserine yönelik "Mohs" ameliyatı geçirdiğini bildirmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
