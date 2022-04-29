Eşi Funda Kocabıyık Uşak valiliğinden alınmıştı! Hüseyin Kocabıyık olaydan 3 gün sonra suskunluğunu bozdu

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın eşi eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Gezi Davası'nda verilen mahkumiyet ve tutuklama kararlarını eleştirdi. Kocabıyık resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm hayatımızda CHP'nin 1946'da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019'da İstanbul'da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes'i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar. Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi, hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KİMSE BAŞKA YERE ÇEKMESİN"

Kocabıyık, paylaşımının hemen ardından ise şu tweet'i attı: "Yazdıklarımı kimse başka yerlere çekmesin. AK parti kuruluş beyannamesi benim yazdıklarımın referansıdır. Biz bu partide fikirlerimizi her zaman özgürce söyledik ve söyleriz. Yazdıklarım ilkeseldir."

MERKEZE ÇEKİLDİ

Paylaşımların ardından bu sabah İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı geçici görevlendirme ile Ankara'ya çekti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.

Funda Kocabıyık

"PAYLAŞIMLARIMLA BİR İLGİSİ YOK"

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası herkes Funda Kocabıyık görevden alınmasını Hüseyin Kocabıyık'ın paylaşımlarına yormuştu. 3 gün boyunca suskunluğunu koruyan Hüseyin Kocabıyık, Oda TV'den Ersin Eroğlu'na çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Eşinin görevden alınmasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdiri olduğunu ifade eden Kocabıyık, "Benim attığım tweet'lerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. AK Parti'nin kurucu ilkelerinde biz böyle durumlara karşı çıktık. AK Parti içerisinde siyaset yapıyorum. Parti içerisinde 'adalet' kavramını bugün tartışmaya açmak isteyen insanlar var bunu da görelim." dedi.

"GEZİ DAVASI DÜŞÜNCELERİM HALA AYNI"

Kocabıyık açıklamalarına şöyle devam etti: "Gezi Davası hakkındaki düşüncemde aynı yerdeyim. Ciddi bir hukuk sorunu var. Kararın oluşturulmasında ve kararı oluşturan kişilerde sorun var. Bu çok açık, inkar edemeyiz. Bunu dün de söyledim bugün de söylüyorum yarın da söyleyeceğim.

EŞİNİN GÖREVDEN ALINMASI

Eşimin görevden alınması tamamen Sayın Bakanın ve Cumhurbaşkanının takdiridir. Benim attığım tweetlerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ankara'ya çekilmesi idari bir tasarruftur.

"TÜRKİYE'NİN YENİ DEMOKRASİ HAMLESİ YAPMASI GEREKİYOR"

Türkiye'de bugüne kadar değişim ve dönüşümleri yapan insan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'nin yeni bir demokrasi hamlesi yapması gerekiyor. Bunu yapacak güç ve karizma da Cumhurbaşkanı'nda var."