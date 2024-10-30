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Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
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Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'nun sosyal medya hesabından "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımın Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasından iki gün önce yapılmış olması dikkat çekti.

Esenyurt'ta 3 dönem belediye başkanlığı yapan AK Partili Necmi Kadıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

"ESENYURT'A DÖNECEĞİZ"

Bugün sabah saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasının ardından gündeme gelen paylaşımda eski başkan Kadıoğlu ' Esenyurt'a döneceğiz' mesajı verdi.

Kadıoğlu'nun iki gün önce yaptığı paylaşımda, başkanlık döneminde Esenyurt'ta hayata geçirdiği projeleri anlatan bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Belediye Başkanlığı dönemimizde ülkemizin birçok köşesine yaptığımız yatırımları yerinde gezip gördük. Ülkemizin bu güzide topraklarından sizlere seslenerek, Esenyurt'a döneceğiz! Takibe devam ediniz...

Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

İSTİFA ETMİŞTİ

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, 15 Aralık 2017'de sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: Sorumlu olduğu ilçenin ve Esenyurt halkının ihtiyacı olan hizmetlerin üretilmesinde ve yerine getirilmesinde bu sağlık sorunlarının engel olmaya başlayacağı kaygısıyla böyle bir istifa kararı almış bulunmaktadır. Sayın Belediye Başkanımızın, seçildiği günden bugüne kadar Esenyurt ilçesine ve halkına olan duyarlılık sebebiyle almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyoruz. Kendisine Esenyurt ilçesi ve içinde yaşayan insanlar adına gösterdiği insanüstü gayret, çaba ve çalışmalar, sağlık, eğitim, çevre, kültür, sosyal barış daha nice hizmetlerinden ötürü sonsuz şükran ve teşekkürlerimizi kamuoyu önünde sunarız.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

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Yorumlar (13)

Objektif Vatandaş:

Akape anlamadıkları yere kayyum atıyor. Bu da ıspatı

71
51
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Ayhan KURT:

Sen dönsen dönsen zamparalik için donersin

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Serkan Düzenli:

yüreğin varsa seçimle al anca böyle alırsınız

73
26
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cumali inan:

Onlar başka bir DEMlenmiş seçerler yerine. Sen yine gelemezsin.

30
23
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Baba Yabgu:

Senden de bi seilkim olmaz bıyıklardan belli

33
6
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MGk:

Ak partililer olarak yüzümüzü yere eğdin yakışmadı sana başkan nefsine yenik düştün kendini rezil ettin

15
2
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Sertif DİLER:

ancak böyle rezil şekilde dönersinis

7
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Ömer:

Akp şeytanla sınava girse yemin ediyorum şeytan kaybeder, Akp kazanır. Bunlar şeytana bile şapkayı ters giydirirler.

6
0
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özgür demir:

Burs almak isteyen 20 yaşındaki üniversiteli genç kızlar, bu habere ilgi gösterdi.

4
0
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Maadet:

Ne yani chp den baskan olan adamın yaptiklari herkesin malumu.belliydi.yargi gecikti . yargi neden zamanında gereğini yapmamış. sorgulanması gereken bu. Adamın teror örgütleriyle iktisKi bilinen birsey di 7 sülalesini doldurdu .

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2
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