Esad'ın terk edilmiş tankları çocukların oyuncağı oldu

Suriye'de 13 yıllık iç savaşın ardından silahlı muhalif gruplar, 27 Kasım Çarşamba günü başlattıkları operasyonla 61 yıllık Baas rejimini 12 günde hiçbir çatışmaya girmeden devirdi. Muhaliflerin kritik kentlerden sonra başkent Şam'ı da ele geçirmesinin akabinde Beşar Esad Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

ESAD'IN TERK EDİLMİŞ TANKLARI ÇOCUKLARA OYUNCAK OLDU

Şam'da Esad rejimine bağlı askerlerin yol kenarında terk ettiği tanklar, çocukların oyuncağı haline geldi. Aileleriyle beraber tankların yanına giden çocuklar zafer pozu verdikten sonra tankların içinde oynadı.

"BURAYA GETİRİLİP İDAM EDİLSİN"

Rejimin devrilmesini kutlayan Fatma El Hüseyin, "Deyrizor'dan geldik, orada çok şehit verdik. Allah'a şükür Esad devrildi. Biz de Şam'a geldik. Bunu kutladık, çok mutluyuz. Bütün ülkelerden bize yardım istiyoruz. Esad buraya getirilsin ve idam edilsin." dedi.