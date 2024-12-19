Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var

Erken seçim tartışmaları devam ederken son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini nokta atışı doğru tahmin eden Betimar Araştırma, 1750 kişiyle 26 ilde yaptığı araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

FARK 6 PUANA ÇIKTI

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonrası yapılan ankette kasım ayında AK Parti ile CHP arasındaki AK Parti lehine olan 2 puanlık farkın ekonomik krize rağmen aralık ayında 6 puana çıkması dikkat çekti.

Betimar Araştırma'nın anketine göre partilerin oy oranları şöyle;