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Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerini en yakın tahmin eden anket şirketi Betimar'ın Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonrası yaptığı araştırmaya göre; AK Parti'nin oy oranı yüzde 33,6'e yükselirken, CHP'nin oy oranı ise yüzde 27,3'e geriledi.

Erken seçim tartışmaları devam ederken son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini nokta atışı doğru tahmin eden Betimar Araştırma, 1750 kişiyle 26 ilde yaptığı araştırmanın sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

FARK 6 PUANA ÇIKTI

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonrası yapılan ankette kasım ayında AK Parti ile CHP arasındaki AK Parti lehine olan 2 puanlık farkın ekonomik krize rağmen aralık ayında 6 puana çıkması dikkat çekti.

Betimar Araştırma'nın anketine göre partilerin oy oranları şöyle;

  • AK Parti: Yüzde 33,6
  • CHP: Yüzde 27,3
  • DEM: Yüzde 9,8
  • MHP: Yüzde 9,3
  • Zafer Partisi: Yüzde 5,3
  • İyi Parti: Yüzde 4,9
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,2
  • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2,3
  • Anahtar Parti: Yüzde 1,8

Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var

Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (59)

Haber YorumlarıHakan Demir:

vay ne hala oy verecek var he ,trolleri nemalananlari saymiyorum bile , vallahi yazık makarnacilar 12.500 alın reise şükredin aferin aferin

Yorum Beğen229
Yorum Beğenme209
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Haber YorumlarıMurat Ülger:

Kim, Uzun adamı mı yapmış anketi?

Yorum Beğen179
Yorum Beğenme140
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Haber YorumlarıErkan Can :

celladına aşık bir millet karanlıkta kaybolmuş bir toplum ve bundan cok güzel faydalanıp cukkasını iyice dolduran bir avuç insan..insan diyorum ama içimden geçenler ağır kelimeler aslında

Yorum Beğen160
Yorum Beğenme118
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Haber YorumlarıSelim Demir:

cehape nin okadar oy'u yok Akp ve ali ağır oğlu yükü çeker

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme138
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Haber YorumlarıÇengelköylü:

E E E NE HABER ÖZGÜRYAN NE OLDU İŞTE BÖYLE SENİN PARTİN ERİYE ERİYE YOK OLACAK

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme116
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Haber YorumlarıGADDAR:

bu haber yayın organının kime çalıştığını 5 yaşındaki çocuk dahi biliyor hesaba almayın bunları

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme73
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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

İsrail komşumuz oldu siz destek çıkmaya devam edin

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme66
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Haber YorumlarıÖnder Özman:

bu ülkenin kaderini Suriye'nin iç meselesi değil ülkenin durumunu vatandaşın ekonomik durumu belirlemeli vatan aç susuz ise banane suriyenjn iç meselesinden

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme35
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Haber Yorumlarıemre null:

fiyat artışlarına dur denilmezse bu sefer garanti kaybeder millet cebine geçimini bakıyor doğal hakkı olarak yeni seçime katılan dünyadan bir haber eski chp yönetimlerini bilmeyen Dinden uzak z kuşağından bircok yeni seçmen De katılacağını hesaplarsak Reisin emeklileri ve işçileri ikna etmesi lazım kazanmak için bu da enflasyonu düzeltmekten geçer geçen seçimi bile zor 2. turda kazanmıştı zaten Reisin ve Akpartinin yönetimde olmadığı bir ulkede yaşamayı bize nasip etme Yuce Rabbim en kısa sürede reisimize ekonomiyi çözecek basiret ver tek yolun devletin en azindan et yag kira gibi fiyatlari maaşlara uygun sekilde kendisinin belirlemesi gerektiği gerçeğini reisimizin de görmesini ve uygulamasını nasip eyle Amin

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme30
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Haber Yorumlarısehmus nisa:

sanki algı yapılıyor ??

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme14
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Tüm 59 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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