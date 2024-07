Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Türkiye ile normalleşme tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Esed, Erdoğan'la görüşmenin "içeriğe" bağlı olduğunu belirtirken, Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun gündeme gelmesi halinde" görüşmenin gerçekleşeceğini dile getirdi.

SURİYE DEVLET BAŞKANI ESED'DEN "NORMALLEŞME" YANITI

Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt geldi. Görüşmelerin başlayabileceğini belirten Esed, şartlarını sıraladı.

"TÜRK ASKERLERİ SURİYE'DEN ÇEKİLİRSE GÖRÜŞÜRÜZ"

Esed ülkesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin içeriğe bağlı olduğunu belirtti. Esed, Erdoğan ile "Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi konusunun gündeme gelmesi halinde görüşeceğini" söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed

"KİMSE KOMŞULARIYLA SORUN YARATMAYI DÜŞÜNMEZ"

Esad açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Birçok kez söylediğimiz gibi, ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz ve bu da doğal bir şey. Kimse komşularıyla sorun yaratmayı düşünmez ama bu, kuralların dışına çıkmamız gerektiği anlamına gelmez.

"İLKELERİMİZ ULUSLARARASI HUKUK VE EGEMENLİK"

Olumlu bir şekilde hareket ediyoruz, ancak sadece ilkelere değil, açık ilkelere dayanarak hareket ediyoruz. Bu ilkeler, uluslararası hukuk ve egemenliktir, bu açık, ama uyguladığımız şeyin olumlu sonuçlar doğurmasını sağlayacak belirli bir metodoloji vardır.

"UZLAŞMA YOKTUR, GRİ DURUM YOKTUR"

Bazıları hiçbir şey kaybetmeyeceğinizi söylüyor. Hayır, bu durumda ya kazanacağız ya da kaybedeceğiz. Ortak düzeyde biz, Türkiye ve müttefiklerimiz, herkes kazanır, herkes kaybeder, uzlaşma yoktur, gri durum yoktur. Dolayısıyla ilkeleri ve gereklilikleri vurguladığımızda bu, katılıktan veya tereddütten değil, sürecin başarısına yönelik kaygımızdan kaynaklanmaktadır."

ERDOĞAN: ESED'E DAVETİMİZİ YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili Esad'a her an bir davette bulunabileceklerini söylemişti. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir."

Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye'de görüşme olması konusunda Rusya lideri Vladimir Putin'in ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin yaklaşımları olduğunu belirtmişti. Erdoğan, "Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" diye konuşmuştu.