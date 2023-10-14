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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Mahmut Sami Ramazanoğlu Soğucak Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yakutiye İlçesinde bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Soğucak Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 'Hasta olsam, ilacım, çorbam, sütüm, o kitap... Suda mantarım, gökte; paraşütüm o kitap...' dizelerini hatırlatan Vali Mustafa Çiftçi, 'Kur'an-ı Kerim gönüllerimize şifa ve rahmettir' dedi. Vali Mustafa Çiftçi, Mahmut Sami Ramazanoğlu Soğucak öğrenci ve hocalarının taleplerini dinledi, başarı temennisinde bulundu.