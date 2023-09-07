Erzurum Valiliği, Narman Peri Bacaları'nın UNESCO Dünya Geçici Listesinden çıkarıldığı iddialarına cevap verdi

Erzurum Valiliği bir açıklama yaparak, Narman Peri Bacaları'nın UNESCO Dünya Geçici Listesinde çıkarılması ile alakalı iddialara cevap verdi.

Açıklamada şöyle denildi; "Geçtiğimiz günlerde ilimizde yayımlanan bir gazetenin haberinde yer alan, "Kaş yaparken Göz Çıkarıldı", "UNESCO listeden çıkardı!" şeklindeki haber üzerine valiliğimiz tarafından açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. Kaş yaparken göz çıkardılar" başlıklı haberin Narman Peri Bacaları'nın 2012 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2021 yılında Dünya Geçici Miras Listesine alındığı ve ancak bölgeye inşa edilen sosyal tesisin doğal yapıyı bozduğu gerekçesiyle listeden çıkarıldığı belirtilmiştir. Bahse konu alan 03.12.2019 tarihli ve 30967 Resmi Gazete'de 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescil edilmiş ve sosyal tesis sit sınırları dışında yer almaktadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz tarafından yapılan araştırmalarda bahse konu Narman Peri Bacaları'nın UNESCO Dünya Geçici Listesinde yer almadığı tespit edilmiştir." - ERZURUM