Erzurum Su ve Kanalizasyon (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Kasım ayı olağan genel kurul toplantısı yapıldı

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi ESKİ Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Olağan Genel Kurul 2.nci Toplantısı Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Fevzi Polat Başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı salonunda yapıldı. Genel Kurul Toplantısında; ESKİ Genel Müdürlüğü 2024 performans programı ve 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyon raporları okunarak, Genel Kurul Üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fevzi Polat, Genel Kurul'a katılan üyelerin, gündem maddelerinin kabul edilmesinden dolayı Genel Kurul üyelerine teşekkür ederken, ESKİ Genel Müdürlüğü'nün yeni bütçesinin Erzurum'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulanarak oturumu kapattı.

Genel Kurulda Meclis üyelerine sunum yapan ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, "İl geneli ve ilçelerde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hattı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti ulaştırmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. 20 ilçe ve mahallelerimizin altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak için dört bir yandan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı sağlıklı, uzun ve sorunsuz bir şekilde kullanabilecekleri altyapıya kavuşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İl genelinde önemli bir altyapı yatırımının hayata geçirildiğini belirten Meclis Üyeleri, " Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından büyük yatırımlara hayat verildi. En temel ihtiyacımız içme suyu ve altyapı çalışmaları için ekipler sürekli görev başında. Bizler bunları görüyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen olmak üzere sizlere ve tüm ekiplerinize, emek veren herkese teşekkür ediyoruz." Dediler. - ERZURUM