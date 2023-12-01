Üye Girişi
Haberler

Erzurum Su ve Kanalizasyon (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi ESKİ Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Olağan Genel Kurul 2.nci Toplantısı Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Fevzi Polat Başkanlığında yapıldı. Toplantıda ESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2024 performans programı ve bütçesi görüşüldü.

Erzurum Su ve Kanalizasyon (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Kasım ayı olağan genel kurul toplantısı yapıldı

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi ESKİ Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Olağan Genel Kurul 2.nci Toplantısı Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Fevzi Polat Başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı salonunda yapıldı. Genel Kurul Toplantısında; ESKİ Genel Müdürlüğü 2024 performans programı ve 2024 yılı bütçesi görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyon raporları okunarak, Genel Kurul Üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fevzi Polat, Genel Kurul'a katılan üyelerin, gündem maddelerinin kabul edilmesinden dolayı Genel Kurul üyelerine teşekkür ederken, ESKİ Genel Müdürlüğü'nün yeni bütçesinin Erzurum'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulanarak oturumu kapattı.

Genel Kurulda Meclis üyelerine sunum yapan ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, "İl geneli ve ilçelerde içme suyu, kanalizasyon ve altyapı hattı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti ulaştırmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. 20 ilçe ve mahallelerimizin altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırmak için dört bir yandan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı sağlıklı, uzun ve sorunsuz bir şekilde kullanabilecekleri altyapıya kavuşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İl genelinde önemli bir altyapı yatırımının hayata geçirildiğini belirten Meclis Üyeleri, " Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından büyük yatırımlara hayat verildi. En temel ihtiyacımız içme suyu ve altyapı çalışmaları için ekipler sürekli görev başında. Bizler bunları görüyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen olmak üzere sizlere ve tüm ekiplerinize, emek veren herkese teşekkür ediyoruz." Dediler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Erzurum Politika Haberler

Bakmadan Geçme

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanıyor? DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023 || Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir? Çalışan emekliye ikramiye (5000 TL) ne zaman yatacak, yatacak mı? Çalışan emekliye 5 bin TL verilecek mi? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024? APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title