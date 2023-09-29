Erzurum'da göçmen kaçakçılığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayazı ilçesinde örgütlü olarak İran, Van ve Erzurum illeri arasında göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.