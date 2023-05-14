Üye Girişi
Haberi Paylaş
Erzurum'da erken kutlama

Erzurum'da erken kutlama

Politika Haberleri

CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Cumhur İttifakı taraftarları Erzurum'da cadde ve sokaklara çıkarak erken kutlama yaptı.

CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Cumhur İttifakı taraftarları Erzurum'da cadde ve sokaklara çıkarak erken kutlama yaptı.

Oy kullanımının saat 17.00'de sona ermesinin ardından araç ve yaya olarak ellerinde Türk bayrağı ve partilerinin flamalarını alanlar, Erzurum'un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Zaman zaman yoğunluk nedeniyle caddedeki trafik tıkanınca kutlamalar şehrin dört bir tarafına yayıldı. Araçların üzerine çıkıp bayrak sallayanları, cadde ve sokakları dolduranlar da alkışlarla destekledi.


Erzurum Seçim Sonuçları
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2019
Erzurum Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Politika

Milletvekili Tragger Erzurum Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title