Erzurum'da erken kutlama

CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Cumhur İttifakı taraftarları Erzurum'da cadde ve sokaklara çıkarak erken kutlama yaptı.

CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, Cumhur İttifakı taraftarları Erzurum'da cadde ve sokaklara çıkarak erken kutlama yaptı.

Oy kullanımının saat 17.00'de sona ermesinin ardından araç ve yaya olarak ellerinde Türk bayrağı ve partilerinin flamalarını alanlar, Erzurum'un en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Zaman zaman yoğunluk nedeniyle caddedeki trafik tıkanınca kutlamalar şehrin dört bir tarafına yayıldı. Araçların üzerine çıkıp bayrak sallayanları, cadde ve sokakları dolduranlar da alkışlarla destekledi.