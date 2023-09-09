Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen İspir ve Pazaryolu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe ziyaretlerinde köy ve ilçe merkezlerine sunulan hizmetten ötürü teşekkür eden İspir Sırakonakları Yonca Mahallesi sakinleri, "Erzurum'un bütün köylerinde olduğu gibi İspir'imizde de görmediğimiz hizmetleri gördük. Mehmet Sekmen Başkanımız ile birlikte ilçemizin, köylerimizin sorunları da giderildi. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

Gördüğü ilgiden ötürü düşüncelerini sosyal medyadan paylaşan Başkan Sekmen, daha sonra Çamlıkaya ve ardından Pazaryolu'na geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Konakyeri'nde ev ve ahırlarını kaybeden ailelerin acılarını da paylaştı. Başkan Sekmen, burada yaptığı açıklamada, "Konakyeri Mahallemizde çıkan yangında ev ve ahırları kullanılmaz halde olan kardeşlerimin acılarını paylaştım. Biz de kurum olarak tespitleri yaptık. Vatandaşlarımızın zararlarının temini için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu. İlçe ziyaretlerine dikkati çeken Başkan Sekmen, "Şuan il genelinde 500 noktada çalışma yapıyoruz. Şehir merkezindeki hizmetlerimiz ilçelerimizde de devam ediyor. İlçe ziyaretlerimizde yaptığımız çalışmaları kontrol ediyor, denetliyor ve aynı zamanda hemşehrilerimizin taleplerini de yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu. Sekmen, "Vatandaşlarımızın yatırımlarımızdan dolayı hayır dualarını almak, memnuniyetlerine bizatihi şahit olmak da bizlere ayrı bir mutluluk veriyor ve çalışma azmimiz de kat be kat artıyor" kaydını düştü. - ERZURUM