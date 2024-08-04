Erzurum AK Parti Milletvekilleri Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü'nü ziyaret etti

Erzurum AK Parti Milletvekilleri geçtiğimiz günlerde Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer'i ziyaret etti.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak kendisine yeni görevinde başarılar dilediler. - ERZURUM