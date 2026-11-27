Erzincan Milletvekili Sarıgül'ün dokunulmazlık dosyası Karma Komisyona havale edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Sarıgül'ün dosyasının yer aldığı Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Kaynak: AA