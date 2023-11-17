Erzincan'da Suçla Mücadele ve Polislik Hizmetleri İçin Bilgilendirme Yapıldı

Erzincan'da 01-15 Kasım 2023 tarihleri arasında toplam 36 bin 764 kişiye suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve polislik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme yapıldı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda bağımlılıkla mücadele, trafik güvenliği eğitimi, beceri düzeyini artırıcı eğitimler, kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme gibi konular ele alındı.

Erzincan'da 01-15 Kasım 2023 tarihleri arasında toplam 36 bin 764 kişiye suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve polislik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden toplumun huzurunun sağlanması için yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Toplumun huzurunun sağlanması için; bin 62 anne ve anne adaylarına bağımlılıkla mücadele, 845 kişiye trafik güvenliği eğitimi, 709 Emniyet personeline beceri düzeyini artırıcı eğitim, 510 öğrenciye kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri ve çocuk polisi hakkında bilgilendirme, 30 bin 573 kişiye UYUMA ve uyuşturucu zararları hakkında bilgilendirme, 200 vatandaşa hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme, bin 272 öğrenciye suçlardan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme, 52 personele moral ve motivasyon için faaliyetler yapılmıştır.

Erzincan ilimizde 1-15 Kasım 2023 tarihleri arasında toplam, 36 bin 764 kişiye suçla mücadelenin güçlendirilmesi ve polislik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme yapılmıştır." - ERZİNCAN