Erzincan'da İşbirliği ve Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat başkanlığında 'İşbirliği ve Koordinasyon Komisyonu' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 'Öğrenci Dostu Erzincan' başlığı altında öğrencilere yönelik yapılacak etkinlikler ve üniversite-sanayi işbirliği konuları ele alındı.

Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat başkanlığında 'İşbirliği ve Koordinasyon Komisyonu' toplantısı yapıldı.

Erzincan Valiliği himayelerinde, Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, ilgili kamu kurumları ve mesleki odaların katılımı ile 'İşbirliği ve Koordinasyon Komisyonu' toplantısı, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat başkanlığında İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleşti.

Yapılan toplantıda, 'Öğrenci Dostu Erzincan' başlığı altında Erzincan'da öğrencilere yönelik yapılacak olan sosyal ve kültürel etkinlikler ile üniversite ve organize sanayi bölgesi arasında yapılacak olan ortak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. - ERZİNCAN