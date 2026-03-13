Haberler

Erzincan'da TÜGVA'dan "Büyük Aile İftarı"

Erzincan'da TÜGVA'dan 'Büyük Aile İftarı'
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından organize edilen 'Büyük Aile İftarı' programında gençler ve vatandaşlarla bir araya geldi. İftar programında herkes aynı sofrada buluştu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Büyük Aile İftarı" programında gençler ve vatandaşlarla bir araya geldi.

13 Şubat Şehir Stadyumu altında bulunan Terzibaba Sofrasında düzenlenen iftar programında Vali Aydoğdu, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte gençler ve vatandaşlarla aynı sofrada iftar yaptı.

Programda konuşan Aydoğdu, programın gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan TÜGVA Bölge Sorumlusu Ali Yıldız, TÜGVA Erzincan İl Temsilcisi Ali Ersu ve organizasyonda emeği bulunan herkese teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
