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Erzincan'da Vali Yardımcısı ve 5 Kaymakam Değişti

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Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Erzincan'da mülki idare amirlerinin görev yerleri değişti.

Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Erzincan'da mülki idare amirlerinin görev yerleri değişti. Kararnameyle Erzincan Vali Yardımcılığına Fırat Kadiroğlu getirilirken, Çayırlı Kaymakamlığına Ramazan Teke, Refahiye Kaymakamlığına Mehmet Furkan Taşkıran, Otlukbeli Kaymakamlığına Volkan Oral, İliç Kaymakamlığına Hacı Demirci, Üzümlü Kaymakamlığına ise Hacı Osman Hökelekli atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Erzincan'da vali yardımcılığı ile Çayırlı, Refahiye, Otlukbeli, İliç ve Üzümlü kaymakamlıklarında görev değişikliği yapıldı.

Karara göre, Bartın'ın Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu Erzincan Vali Yardımcısı oldu.

İlçelerdeki değişiklik kapsamında Tokat'ın Pazar Kaymakamı Ramazan Teke Çayırlı Kaymakamlığına, Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran Refahiye Kaymakamlığına, Ordu'nun Çaybaşı Kaymakamı Volkan Oral Otlukbeli Kaymakamlığına, Afyonkarahisar'ın Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci İliç Kaymakamlığına görevlendirildi. Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli ise Üzümlü Kaymakamlığına getirildi.

Kararla Erzincan'da görev yapan kaymakamların yeni görev yerleri de belirlendi. Üzümlü Kaymakamı Buğra Karadağ Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, Otlukbeli Kaymakamı İbrahim Gökçe Denizli'nin Kale Kaymakamlığına, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu Sakarya'nın Pamukova Kaymakamlığına atandı.

İliç Kaymakamı Ömer Sirkeci'nin yeni görev yeri Malatya'nın Darende ilçesi olurken, Çayırlı Kaymakamı İsmail Battal ise Aydın'ın Karacasu Kaymakamlığına görevlendirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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