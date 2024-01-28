Veysel Eroğlu, Aydın'da Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek istedi

Orman ve Su İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu bir dizi ziyaret için geldiği Aydın'da yaptığı konuşmada, iktidar ile yerel yönetimlerin bir olması gerektiğinin altını çizerek Cumhur İttifakı'nın Aydın'daki adaylarına destek istedi.

Orman ve Su İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçim çalışmaları kapsamında Aydın'a geldi. Gün boyunca il genelinde bir dizi ziyaretlerde bulunacak olan Eroğlu ilk olarak ziraat odası başkanları ile buluştu. Bir kamu kurumunun misafirhanesinde gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak konuşan AK Parti Aydın Milletvekili ve Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Biz hazırız ve kararlıyız. Eser ve hizmet siyasetimizi Aydın'a taşımak istiyoruz. Önümüzdeki dönem ilimizi, hak ettiği eserlerle buluşturmak adına kararlıyız. Dibimizde Denizli var, iktidarla birlikte yürümenin avantajını kullanıyor. Aydınımızda vatandaşlarımız da iktidarla birlikte yürümenin avantajlarını yaşamak, hissetmek istiyor. Biz de bu konuda kollarımızı sıvadık. Projelerimizle Aydın'ın sorunlarını çözeceğiz. Önümüzdeki dönem, Aydın'ın eser ve hizmet siyasetimizle buluşacağı dönem olacak. 31 Mart bunun için çok önemli bir fırsat. Yatırımların Aydın'a yağacağı dönem olacak. Üç yılda bu şehir şantiyeye dönecek. İlk 100 günde neler yapacağımızı açıklayacağız. 5 yıl sonra da bu şehir, bambaşka bir Aydın olacak. Bunun sözünü veriyorum" dedi.

Eroğlu: "Aydın benim ikinci memleketim"

Bakanlığı döneminde sıkça Aydın'a geldiğini ve Aydın'ı kendisinin ikinci memleketi olarak gördüğünü ifade eden eski Bakan Eroğlu, Aydınlılarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da yatırımlar yaptıklarını ifade eden ve sadece kendi bakanlığı döneminde Aydın'a 15 milyar TL'lik yatırım yapıldığının kaydeden Eroğlu, bakanlık olarak yaptıkları yatırım ve hizmetleri paylaştı. Eroğlu, "Aydın'a tecrübemizi, bilgimizi aktarmak boynumuzun borcu. Aydın, büyük bir potansiyele sahip. Aydın için gayret edelim. En basitinden Aydın'da müthiş bir trafik sorunu var. Ama Aydınlılar hiç meraklanmasın suyu akıttığımız gibi trafiği de akıtacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Aydın Milletvekili Ömer Özmen, MKYK Üyesi Umut Tuncer, Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, MHP Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçe başkanları ve yönetimlerinin yanı sıra Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ile ilçe ziraat odaları başkanları katıldı. - AYDIN