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Ermenistan'daki seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Paşinyan'ın partisi ilk sırada

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Ermenistan parlamento seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yüzde 57,14 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada yüzde 21,43 ile 'Güçlü Ermenistan' ittifakı bulunuyor.

Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yüzde 57,14 oy oranıyla seçim yarışını ilk sırada sürdürüyor.

Ermenistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde oy sayımı sürerken, ilk sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı. Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre, şu ana kadar sayımı tamamlanan 110 sandıktan çıkan sonuçlarda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yüzde 57,14 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor.

İlk sonuçlara göre ikinci sırada yüzde 21,43 oy ile "Güçlü Ermenistan" ittifakı bulunurken, onu yüzde 8,21 oy ile "Ermenistan İttifakı" takip ediyor. "Müreffeh Ermenistan Partisi" yüzde 5,10, Birliğin Kanatları Partisi ise yüzde 2,52 oy alırken, diğer parti ve ittifakların oy oranları yüzde 2'nin altında bulunuyor.

Merkezi Seçim Komisyonu, açıklanan sonuçların geçici nitelikte olduğunu ve ülke genelindeki oy sayım işlemlerinin devam ettiğini bildirdi. Kesin sonuçların tüm sandıklardan gelecek verilerin ardından açıklanması bekleniyor. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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