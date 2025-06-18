Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye'ye geliyor
ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 20 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.
ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 20 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Paşinyan'ı İstanbul'da kabul edeceklerdir" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika