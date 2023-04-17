Erkan Baş için "Tito artığı" demişti! Destici'nin tartışma yaratan sözlerine BBP açıklık getirdi

BBP lideri Mustafa Destici'nin, TİP Genel Başkanı Erkan Baş için sarf ettiği "Adam TİTO artığı" sözleri büyük tepki çekti. Balkan Türkleri de konuya dahil olurken Destici'nin yardımcısı Bayram Karacan, konuya açıklık getirdi. Karacan, "Bizim Balkan Türklüğünü kastederek, 'Tito artığı' dememiz mümkün değil. Bizim burada kastettiğimiz Marksist, Leninist anlayışa sahip Tito'nun ideolojik çizgisinde olan kişiye söylenmiştir." dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katıldığı bir televizyon programında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a yönelik dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Destici, "Adam TİTO artığı, yani Yugoslavya'da bir TİTO rejimi vardı, komünist rejim vardı. Şimdi buradan geçiyorsun Almanya'ya, orada tamamen sol örgütler içindesin. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun, Türkiye'ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soyadın ne: Jusoviç. Burada neyi kullanıyorsun? Baş'ı kullanıyorsun." demişti.

"LENİNİST ANLAYIŞA SAHİP TİTO'NUN ÇİZGİSİNDE OLAN KİŞİYE SÖYLENDİ"

Destici'nin bu sözleri büyük yankı uyandırırken TV100'de bir programa konuk olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, Destici'nin TİP Başkanı Erkan Baş'a yönelik sözleri hakkında açıklamalarda bulundu. Karacan şu ifadeleri kullandı: "Bizim Balkan Türklüğünü kastederek, 'Tito artığı' dememiz mümkün değil. Yugoslavya'da özellikle etnik grupları etkisizleştiren onun yerine Yugoslav milliyetçiliği ortaya koymaya çalışan, toplumu yaralayan bir zihniyeti kastettik. TİP'in Genel Başkanı olduğu söylenen arkadaş Boşnak kökenli olduğu söyleniyor. Bu arkadaşın Balkan Türklüğüyle ilgili bir açıklama yaptığını duydunuz mu? Geliyor Türkiye'de HDP'yle iş birliği yapıyor, Türk polisine 'İşgalci' ifadesini kullanıyor. Her türlü anarşist uygulamaların içerisinde oluyor. Yani bizim burada kastettiğimiz Marksist, Leninist anlayışa sahip Tito'nun ideolojik çizgisinde olan kişiye söylenmiştir. Bu Balkan coğrafyasında yaşayan soydaşlarımızla ilgili değildir."

ERKAN BAŞ'IN YANITI SERT OLMUŞTU

Erkan Baş ise Desteci'nin sözlerine Twitter'dan yanıt vermiş ve şunları söylemişti: "Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim. Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya'da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz. "Gizleniyor" dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir."