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Erhürman, çocukların vatandaşlık başvurusunun AİHM'de işleme alındığını açıkladı

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Tufan Erhürman, karma evliliklerden doğan çocukların GKRY vatandaşlığı başvurusunun AİHM'de dosya numarası aldığını ve esas yönünden inceleneceğini açıkladı. Erhürman, bazı çocuklara vatandaşlık verildiğini ancak bunun sorunun tamamen çözüldüğü anlamına gelmediğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, karma evliliklerden doğan çocukların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşlığına erişiminde yaşanan sorunlara ilişkin bir başvurunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde işleme alındığını ve sürecin esas yönünden incelenmesinin beklendiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir televizyon programında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşlarıyla yapılan karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erhürman, çocukların vatandaşlık başvurularında yaşanan sorunların yalnızca iki toplum arasındaki güven artırıcı önlemler kapsamında değil, insan hakları ve ayrımcılık yasağı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkıyla ilgili bir dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşındığını açıklayan Erhürman, başvurunun dosya numarası aldığını ve esas yönünden incelenmesinin beklendiğini ifade etti. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, davanın sonucuna ilişkin kesin bir değerlendirme yapamayacağını belirterek çocukların haklarının korunması için hukuki ve diplomatik girişimlerin sürdürüleceğini kaydetti.

Bazı çocuklara vatandaşlık verilmeye başlandı

Cumhurbaşkanı Erhürman, yürütülen girişimlerin ardından bazı çocukların vatandaşlık belgelerini almaya başladığını açıkladı. Vatandaşlık verilen çocukların kesin sayısını bilmediğini belirten Tufan Erhürman, sınırlı sayıdaki olumlu sonucun sorunun tamamen çözüldüğü anlamına gelmediğini vurguladı. Konunun BM ve AB'nin gündemine taşındığını belirten KKTC Cumhurbaşkanı, uluslararası girişimlerin devam edeceğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından gündeme getirilen yedi güven artırıcı önlem arasında yer aldığını hatırlattı. Konunun uluslararası insan hakları mekanizmaları tarafından ele alınmasının önemine işaret eden Erhürman, çocukların haklarının korunması için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diplomatik çevrelerle temasların sürdürüleceğini ifade etti.

GKRY vatandaşlık başvurularının incelendiğini savunuyor

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık meselesinin güven artırıcı önlem olarak değerlendirilemeyeceğini savunmuştu. Letymbiotis, vatandaşlık başvurularının mevcut yasal kriterler doğrultusunda incelendiğini ve başvuruların değerlendirilmesi sürecinin 2024 yılında yeniden başladığını belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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