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Ereğli'de Muhtarlar Lokali Açıldı

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Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından yapılan Muhtarlar Lokali'nin açılışı gerçekleştirildi. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, açılışta yaptığı konuşmada muhtarlarla birlikte hizmet etmenin şerefini yaşadıklarını belirtti.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından yapılan Muhtarlar Lokali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Ereğli Belediyesi tarafından Fatih Parkı içerisinde yapılan ve ilçede ilk olan Muhtarlar Lokali'nin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Belediye olarak muhtarlarımızla birlikte Ereğlimize bu dönemde de hizmet etmiş olmanın şerefini yaşıyoruz, şükürler olsun. El birliğiyle, gönül birliğiyle huzur şehri Ereğli'nin inşa edilmesi noktasında samimi bir çaba ve gayretimizi muhtarlarımızla birlikte başardık. İnşallah başarıları daim olsun istiyorum. Seçim sürecine giriyoruz, muhtarlarımız yarışacak, bizler yarışacağız. Nasip olursa, büyüklerimiz takdir buyururlarsa vilayet Ereğlimize inşallah bir 5 yıl hizmet etme muradımız var. Nasip dedik yola çıktık, devam ediyoruz. Fatih Parkımızın eski halini de bilirsiniz yani bir mezbelelikten de kurtulması bağlamında burada nezih bir yer. Tamamen Selçuklu yıldızı formunda güzel bir ahşap lokal yaptık. İyi günlerde, güzel günlerde kullansınlar. Birlik ve beraberlikleri daim olsun, el ele tutuşsunlar. Ereğli kucaklaşsın, Ereğli bir ve beraber olmanın onurunu ve şerefini yaşasın. Biliyoruz ki birlikte rahmet ayrılıkta azap var. Allah azaptan esirgesin, rahmetinden emin olanlardan eylesin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Ereğli Dernek Şube Başkanı Mahmut Coşkun ise, "Öncelikle başkanıma böyle bir tesisi bize bahşettiği için çok teşekkür ediyorum. Kendisi defalarca makamına gittiğimizde hiçbir zaman bizi bekletmedi, sabırla dinledi. Bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar, iyi ki varlar" şeklinde konuştu.

Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Memduh Karaca da, "Biz devletimizin emrinde, halkımızın hizmetinde bugüne kadar hizmeti veriyoruz. Bunun için kıymetli başkanım Hüseyin Oprukçu Beye bize böyle bir yeri yapıp ve muhtarları bir çatı altında topladığı için çok teşekkür ediyorum. Bütün muhtarlarım adına başkanıma teşekkür ediyorum, sağ olun var olun" şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Ereğli Belediyesi tarafından davetlilere ikramda bulunuldu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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