Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: Suriye meselesi turnusol oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,muhalefete Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerinden tepki göstererek "Suriye meselesi turnusol oldu" ifadelerini kullandı.

Erdoğan partisinin Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi üzerinden muhalefete tepki gösteren Erdoğan, "Suriye meselesi turnusol oldu" dedi.

Erdoğan ayrıca " Libya krizinde CHP'den tepki gördük. Libya'da ne işimiz var diyeni mi ararsın, Arap çölü diyerek insanları aşağılayanları mı ararsın. Suriye meselesi, foyalarının dökülmesini sağladı" dedi.

"RÜZGAR NEREYE ESERSE ORAYA DÜMEN KIRIYORLAR"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

AK Parti, bir siyasi parti olma ötesinde bir davası bir derdi bir hayali olanların kurduğu, büyüttüğü, bugünlere getirdiği bir teşkilattır. AK Parti'yi klasik parti gibi gören fena halde yanılır. Bu savrulmaların sonu kendi tarihine, kendi milletine önce yabancılaşmak sonra düşman hale gelmektir. Bu ülkede siyaset yapıyor, bu devletin ekmeğini yiyor ama ülkeye millete açıkça düşmanlık güdüyor. Hadiselere başka başkentlerin penceresinde bakıyor adeta onların kılıcını sallıyor. Memleketle bağlarını tamamen koparmışlar. Rüzgar nereye eserse oraya dümen kırıyorlar. İlkeleri, uğruna göğüs gerecekleri ülküleri kalmamış.

"PARTİMİZ BÖYLE OLMAYACAKTIR"

Milletin kurduğu ve bugünlere milletin getirdiği partimiz asla böyle olmayacaktır. Böyle olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Halk hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekeceğiz. Nerede kusurumuz var sorusunu sormaktan korkmayacağız. Eksiği günahı başkalarında değil, hakkın hakikatin dorunun izinden gideceğiz. AK Parti'nin davası bir medeniyet davasıdır. Bu dava büyük güçlü Türkiye'yi inşa etme davasıdır. Bu dava adalet hürriyet ve birlikte onurlu yaşam davasıdır. Birilerinin yaptığı gibi bu kutlu davayı günlük siyaset uğruna bozuk para gibi harcamayacağız.

CHP'YE YÜKLENDİ

Suriye'ye bakmak bile ak parti ve cumhur İttifakı'nın Türkiye için ne manaya geldiğini anlamak için yeterlidir. Azerbaycan'a en büyük tepki bizim muhalefetten gelmişti. Türkiye'yi Azerbaycan'a silah yardımı yapmakla suçladı. Libya krizinde CHP'den tepki gördük. Libya'da ne işimiz var diyeni mi ararsın, Arap çölü diyerek insanları aşağılayanları mı ararsın. Suriye meselesi, foyalarının dökülmesini sağladı. Suriye, kimin nerede durduğunu gösteren bir turnusol oldu. Devrik genel başkanları orta doğu bataklığı diye kavram uydurdu. Ne anlama geldiğini kendi de bilmeden kamuoyunu zehirledi, nefret tohumları ekti. Emperyalistlere su taşırcasına Türkiye'yi gönül coğrafyasından koparmaya çalıştı. Baas rejimini aklamak için vicdanlarını bile tatile çıkardılar.

Muhacirlere yönelik nefret söylemlerini saymıyorum. Eşini dostunu kaybetmiş mazlumları seçimde iki üç fazla oy alabilmek için hedef gösterdiler. Neo Nazilerin yaptıklarının benzerlerini CHP ve benzerleri ülkemizdeki mültecilere yaptı. Suriye meselesinde açıkça çuvallamalarına rağmen yanlışta ısrar etmekteler. Kendi iç kavgalarına, çekişmelerine öylesine dalmış durumdalar ki Türkiye'de neler oluyor, bölgemizde, dünyada neler oluyor haberleri yok. Çözümün "Esad ile görüşmekten geçtiğini" söyledikten sonra Dünya bir diktatörden kurtuldu diyecek kadar bir bataklığa saplanıp çırpındılar.

PYD ÇIKIŞI

Suriye'deki ölüm görüntüleri bile bunları insani çizgiye getiremedi. Bir garibin başını okşamak yerine yerinden yurdundan edinmişlere kin kusuyorlar. Bölücü terör örgütünün Suriye uzantıları ile bizim duruşumuz bellidir sayın Özel. PYD'yi terör örgütü olarak görüp görmediğinize sizin cevap vermeniz gerekir. Bunların avukatlığını siz yaptınız. YPG bize saldırmaz diyerek bölücü örgütün Suriye uzantılarına sahip çıkan eski genel başkanınızdır. YPG PYD konusunda siz de eski genel başkanınız gibi mi düşünüyorsun? Allah bunlara basiret ve feraset versin.

CHP'nin simit tezgahını bile yönetme kabiliyetinin olmadığı daha iyi anlaşılacaktır. Suriye, güçlü liderlerin oyun sahasına dönüştü. İktidarımızda sağladığımız kazanımlar sayesinde artık Türkiye de bu küresel oyunun önemli aktörleri arasına girdi. Türkiye'yi her önemli meselede görüşü sorulan, tercihi dengeleri değiştiren ülke haline getirdik. CHP yönetiminde bu krizlerden geçtiğini düşünebiliyor musunuz? Bunun için AK parti ve Cumhur İttifakı iktidarının önümüzdeki dönemde güçlü şekilde yoluna devam etmesi gerekiyor. Ülkemize nice başarılar yaşatacağımıza inanıyorum.

"BORÇ YAPAN BELEDİYELERİ SİLKELEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

CHP'li belediyelerin içler acısı halini biliyorsunuz. Bir ofiste toplanıp para kulesi yapmaktan, şişirilmiş konser faturalarla yağmadan başka yaptıkları yok. Borç üstüne borç yapan belediyeleri silkelemeler devam edeceğiz.