Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Siirt oy oranları açıklandı
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Siirt'te yapılan 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları açıklandı. Siirt genelinde Kılıçdaroğlu %56,26 oy alırken Erdoğan %41,55 oy aldı. Sinan Oğan ise %1,82 oy aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu Siirt'te kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Siirt'te kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Siirt oy oranlarını Siirt geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Siirt (İl merkezi), Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?
Açılan sandık oranına göre, Siirt genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %56,26; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %41,55; Sinan Oğan yüzde %1,82 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,37 oy aldı.
12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt (İl merkezi), Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo ilçelerinde toplamda %41,55 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Siirt (İl merkezi), Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo ilçelerinde toplamda %56,26 oy aldı.
13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Siirt'te toplamda yüzde %1,82 oy aldı.
14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.
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