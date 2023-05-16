Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Siirt geliyor. Peki, Siirt milletvekilleri kimlerdir 2023? Siirt'in yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Siirt AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Siirt milletvekilleri kimlerdir 2023? Siirt'in yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Siirt AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. Siirt AKP milletvekilleri kimdir? Siirt CHP milletvekilleri kimdir? SiirtMHP milletvekilleri kimdir? İşte 2023 yeni Siirt milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ SİİRT MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Siirt'ten AKP 1 milletvekili ve Yeşil Sol Parti 2 milletvekili çıkardı. Siirt yeni milletvekili isimleri şu şekilde:

AK Parti 2023 Siirt Milletvekilleri İsimleri:

Mervan Gül

Yeşil Sol Parti 2023 Siirt Milletvekilleri İsimleri: