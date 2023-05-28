Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir oy oranları

Eskişehir'de gerçekleşen 14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları açıklandı. Kılıçdaroğlu %50,39 oy alırken Erdoğan %41,81 oy aldı. Sinan Oğan ise %7,31 oy oranına ulaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Eskişehir oy oranlarını Eskişehir geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Tepebaşı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar ve Odunpazarı'nda Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ESKİŞEHİR'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Eskişehir genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %50,39; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %41,81; Sinan Oğan yüzde %7,31 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,49 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN ESKİŞEHİR'DE KAÇ OY ALDI?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Tepebaşı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar ve Odunpazarı'nda toplam %41,81oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU ESKİŞEHİR'DE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Tepebaşı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar ve Odunpazarı ilçelerinde üstünlük elde ederek %50,39 oy aldı.

SİNAN OĞAN ESKİŞEHİR'DE KAÇ OY ALDI?

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Eskişehir'de yüzde %7,31 oranına ulaştı.

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