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Eskişehir milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Eskişehir CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!

Eskişehir milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Eskişehir CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!

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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Eskişehir'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Eskişehir milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Eskişehir CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!

Eskişehir milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Eskişehir'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Eskişehir milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Eskişehir CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri haberimizde...

SEÇİLEN ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ

CHP Milletvekilleri

Utku Çakırözer

Jale Nur Süllü

İbrahim Arslan

AK Parti Milletvekilleri

Fatih Dönmez

Ayşen Gürcan

İyi Parti Milletvekilleri

İdris Nebi Hatipoğlu

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