Eskişehir milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Eskişehir CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!
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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Eskişehir'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Eskişehir milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Eskişehir CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri!
Eskişehir milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Eskişehir'de seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Eskişehir milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Eskişehir CHP, AK Parti, İyi Parti milletvekilleri haberimizde...
SEÇİLEN ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ
CHP Milletvekilleri
Utku Çakırözer
Jale Nur Süllü
İbrahim Arslan
AK Parti Milletvekilleri
Fatih Dönmez
Ayşen Gürcan
İyi Parti Milletvekilleri
İdris Nebi Hatipoğlu