Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen BM Genel Sekreteri Guterres'den Türkiye'ye teşekkür - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen BM Genel Sekreteri Guterres'den Türkiye'ye teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Guterres, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için gösterdiği çaba için teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

BM Genel Sekreteri Guterres, kabulde Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise barışın tesis edilmesi için en muteber çıkış yolu özelliğini muhafaza eden İstanbul sürecinin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

BM İLE YAKIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşan tarafların yanı sıra tüm dünyaya da etkileri olan bu krizden çıkış için makul ve uygulanabilir bir diplomatik çözüm bulunacağına inandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmek için çaba harcarken, diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek, yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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