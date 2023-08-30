Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden kulislere yansıyanlar! Yerel seçimde 3 büyükşehir MHP'ye bırakılabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti ve 50 dakika görüştü. Bu sürpriz ziyaret, Ankara kulislerinde hareketlilik yarattı. Erdoğan ve Bahçeli arasında geçen görüşme hakkında kulislerde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Görüşmenin detayları CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Cenova tarafından aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz bir şekilde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ederek 50 dakika görüşmesi Ankara kulislerini hareketlendirdi. Erdoğan ile Bahçeli arasında geçen görüşmenin detaylarına ilişkin sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Başkent kulislerinde AK Parti'nin Adana, Mersin, Antalya'da belediye başkanlıklarını MHP'ye bırakılabileceği konuşuluyor.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Cenova, iki lider arasında yapılan görüşmenin perde arkasıyla ilgili şunları anlattı;

"İki partinin yerel seçimde yapacağı iş birliği açısından önemli bir toplantı. İş birliği ile belediye meclisinde Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağlaması yönünde strateji izlenebilir. Ortak çalışmanın bugünden itibaren başlayacağını söyleyebilirim.

"GÖREVLENDİRME YAPILACAK"

Görüşme sonrası ortak çalışma kararı verilmesi beklentisi çok yüksek diyebilirim. Görüşme sonrası ortak çalışma talimatının iki parti kurmaylarına verilmesi ve görevlendirme yapılması bekleniyor.

İKİ KRİTİK İL VAR: ANKARA VE İSTANBUL

30 büyükşehirde hem belediye başkan adayları hem ilçelerde ortak çalışma görebiliriz. İstanbul, Ankara çok kritik iki il. Burada hem belirlenecek belediye başkan adaylarının ismi hem de ilçelerde olası iş birliği ile belediye meclisinde Cumhur İttifakının çoğunluğu sağlaması yönünde strateji izlenebilir.

3 BÜYÜKŞEHİR MHP'YE BIRAKILABİLİR

Büyükşehirlerde MHP eksenine baktığımızda Adana, Mersin, Antalya'da belediye başkanlıkları MHP'ye bırakılabilir. 51 ile de iş birliğinin kapsamı sıçrayabilir. Bir önceki yerel seçimde iller yoktu. Bu kez 51 il için ayrı ayrı konuşulabilir.

BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Aday adaylarının netleşmesi kasım ayına doğru olacak gibi görünüyor. Aday adayları netleşirken bir kez daha iki liderin bir araya gelmesi hangi isimlerin aday gösterileceği konusunda birbirlerinin nabzını tutmasını bekliyoruz."