Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomi modelini taviz vermeden uyguladıklarını belirterek, "Hayata geçirdiğimiz politikalarımızın müspet sonuçlarını inşallah önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde özellikle enflasyonda daha net bir şekilde göreceğiz. Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un direksiyonun başına geçti ve TOGG'u 2023'ün ilk çeyreğinde yollarda göreceğimizi söyledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 'Kocaeli'ye Değer Katanlar' Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam, ihracat ve yatırım kategorilerinde başarılı olan teknoloji şirketleri ile sanayi kuruluşlarına ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından Bilişim Vadisi'ndeki alanda TOGG'un direksiyonun başına geçerek bir süre kullandı.