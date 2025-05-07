Özgür Özel'e saldırıya Erdoğan'dan ilk yorum

Ak Parti'nin önceki gün yapılan MYK toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yapılan saldırı masaya yatırıldı.

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı kınadığını, siyasette böyle olayların yaşanmasını tasvip etmediklerini dile getirdi. Erdoğan "Bu, şahsa yönelik yapılmış bir saldırı değil, bütün siyasete yönelik yapılmış bir saldırı. Hoş bir durum değil, kabul edilemez. Siyaseti şiddet zeminine çekmek isteyenler inşallah bu yaşananlardan ders çıkarır. Siyaseti şiddet zeminine çekmemek gerekiyor" dedi.

"KONUŞTUĞUNUZ HER KELİMEYİ DÜŞÜNEREK KONUŞUN"

Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesinden sonra sürecin hassasiyetine dikkat çeken Erdoğan, "Bunun siyasetiyle elbette ilgileneceksiniz. Sivil siyaset ayağını elbette yürüteceksiniz. Ama sürece zarar verecek bir açıklama yapmaktan kaçının. Konuştuğunuz her kelimenin bütün anlamlarını düşünerek konuşmanız gerekir. 'Terörsüz Türkiye' amacımızın başarıya ulaşacağını ve Türkiye'nin bu terör belasından kurtulacağını düşünüyoruz. Bu sürecin çok hassasiyetle yürütülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KENDİSİNİ FESHETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Erdoğan'ın, "Terör örgütünden bir an önce kendisini feshetmesini bekliyoruz. Yakın zamanda olacağını düşünüyoruz. Olması gerektiği gibi silahları bırakmayıp, gereğini yapmazsa bizim teröre karşı mücadelemiz zaten sürüyor ama buna devam ederiz, hız veririz" dediği öğrenildi.