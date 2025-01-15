Erdoğan "Silah bırakma çağrısı geleceği konusunda umutlu musunuz?" sorusunu yanıtsız bıraktı

Ak Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetinin başlattığı süreçle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"KAZANAN TÜRKÜYLE KÜRDÜYLE TÜM TÜRKİYE OLACAK"

DEM Parti heyetinin yaptığı temasların olumlu olduğunu belirten Erdoğan ''Şayet gerekli çağrı yapılır, terör örgütü ve bağlantılı yapılar da gereken adımları atarsa kazanan Türküyle Kürdüyle tüm Türkiye olacaktır'' açıklamasında bulundu.

SORUYU TEKRARLAMASINI İSTEDİ

Erdoğan'a grup toplantısının ardından Meclis koridorlarında gazeteciler tarafından mikrofon uzatıldı. Bir basın mensubunun "Silah bırakma çağrısı geleceği konusunda umutlu musunuz?" sorusunu önce duyamayan Erdoğan daha sonra soruyu tekrarlaması yönünde işaret yaptı. Erdoğan gazetecinin tekrar ettiği soruyu ise yanıtsız bırakarak kurmaylarıyla yürüyüşüne devam etti.