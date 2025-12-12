Erdoğan-Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla Uluslararası Barış ve Güven Yılı ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta forum marjındaki temaslarını sürdürüyor. İkili görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum sonrası konakladığı otelde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı. Basın kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeye Rus tarafından ise Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov ve Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da katıldı.

Erdoğan ve Putin son olarak 1 Eylül'de Çin'in Tianjin kentinde yüz yüze görüşmüş, 7 Ekim ve 24 Kasım'da da telefonla görüşmüştü. - AŞKABAT