Erdoğan, salonda kendisi için açılan pankarta karşı çıktı: Benim için söylemiyorsun değil mi?

Ankara'da 'Gençlik İçin Hemen Şimdi' programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda açılan "Yağmurlu bir günde gördüm seni, üzerine winner ceket vardı" yazılı pankarta takılmadan edemedi. Erdoğan, "Benim için söylemiyorsun değil mi? Ben milli ve yerliyim" ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmaları kapsamında Ankara'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda açılan pankartlara dikkat çekti. Pankartlarda yazılanları sesli olarak okuyan Erdoğan, bir pankarta takılamadan edemedi.

"BENİM İÇİN SÖYLEMİYORSUN DEĞİL Mİ?"

Salondaki gençlerden birinin açtığı "Yağmurlu bir günde görmüştüm seni, üstünde winner ceketin vardı" yazılı pankarta müdahale eden Erdoğan, "Benim için söylemiyorsun değil mi? Çünkü ben yerliyim, milliyim. Onları giymem" dedi.

"SEÇİM KAZANDIRAN CEKET" OLARAK BİLİNİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, winner ceketi en çok tercih eden liderlerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor. Hatta zaman zaman sosyal medyada bu ceket için "Seçim kazandıran ceket" yorumları yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de parti grubunda yaptığı konuşmada winner ceketi tercih etmişti.