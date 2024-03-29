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Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'deki AK Parti mitinginde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'u sahneye çağırdı. Kurum'un ise Sancaktepe'deki mitinge gittiği anlaşılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli'deki Kent Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitingde konuştu.

Erdoğan, miting sonrası Murat Kurum'u sahneye çağırdı, görevli uyardı: Efendim onlar Sancaktepe'de

"EFENDİ ONLAR SANCAKTEPE'DE"

Konuşmasının bitiminde sahneye İBB Başkan adayı Murat Kurum'u çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, sahnedeki görevli uyardı. Erdoğan, görevlinin, "Efendim onlar Sancaktepe'ye konuşmaya gitti." demesi üzerine ufak bir şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum Politika Güncel Haberler

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