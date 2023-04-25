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Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 25 Nisan itibariyle yapılan 7 farklı anketin ortalaması

Politika Haberleri

Seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 25 Nisan itibariyle 7 farklı anket şirketinin cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur anketinin ortalaması ele alındı. Ankette Kılıçdaroğlu'nun ortalaması 50.3, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortalaması ise 49.7 olarak belirlendi.

25 Nisan itibarıyla bu ay açıklanan 7 farklı Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. Tur anketinin ortalaması:

?? %50,3 Kemal Kılıçdaroğlu

?? %49,7 Recep Tayyip Erdoğan

İşte o anket şirketleri ve partilerin oy oranı;

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 25 Nisan itibariyle yapılan 7 farklı anketin ortalaması

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