Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 25 Nisan itibariyle yapılan 7 farklı anketin ortalaması

Seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 25 Nisan itibariyle 7 farklı anket şirketinin cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur anketinin ortalaması ele alındı. Ankette Kılıçdaroğlu'nun ortalaması 50.3, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortalaması ise 49.7 olarak belirlendi.