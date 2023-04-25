Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 25 Nisan itibariyle yapılan 7 farklı anketin ortalaması
Politika Haberleri
Seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 25 Nisan itibariyle 7 farklı anket şirketinin cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur anketinin ortalaması ele alındı. Ankette Kılıçdaroğlu'nun ortalaması 50.3, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortalaması ise 49.7 olarak belirlendi.
25 Nisan itibarıyla bu ay açıklanan 7 farklı Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. Tur anketinin ortalaması:
?? %50,3 Kemal Kılıçdaroğlu
?? %49,7 Recep Tayyip Erdoğan
İşte o anket şirketleri ve partilerin oy oranı;
Haberler.com - Politika