Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı! AK Parti'de neler değişecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'nde bir araya geldiği gazetecilere, ABD'deki temaslarından, yaklaşan AK Parti kongre sürecine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın bir gazetecinin 'AK Parti'de neleri değiştirmeyi düşünüyorsunuz?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

"MİLLETİN MESAJINI OKUDUK"

Erdoğan, bir gazetecinin, AK Parti 8. Büyük Olağan Kongre sürecine ilişkin, "Çok güçlü bir değişim sinyali veriyorsunuz. Neyi ve neleri değiştirmeyi düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz Türkiye'ye 23 yıldır yeniyi anlatıyor ve yeniyi sunuyoruz. O yeninin içinde bizi biz yapan değerlerimiz en taze biçimde yer alıyor. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi pergelimizin bir bacağı işte o değerlerde sabit, diğer bacağımız alemi dolaşıyor. Biz, milletin mesajını en doğru biçimde okuduk, o mesajı gereğini yerine getirmek için değişim diyoruz. Sözünü ettiğimiz değişim bir yeniden doğuş hamlesidir. Yunus'un dediği gibi 'Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası' Biz şimdi bunun gereğini yerine getiriyoruz."