Erdoğan'la görüşen Destici, Kızılay Başkanı'na bir kez daha istifa çağrısı yaptı

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen BBP lideri Mustafa Destici, konuk olduğu programda tepkilerin odağındaki Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a bir kez daha istifa çağrısında bulundu. Kızılay'ın çadır satmasının kabul edilebilir bir tarafı olmadığını ifade eden Destici, "Ben her şartta Kızılay Başkanı'nın sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini bekliyorum" dedi.

11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne 46 milyon TL'lik çadır sattığı ortaya çıkmıştı. Taraflar konu hakkında açıklamalar yapsa da söz konusu durum büyük tepki çekmişti.

"SORUMLULUĞUNUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUM"

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı yapan Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, konuk olduğu programda yeni açıklamalarda bulundu. Destici, Kınık'a yönelik yaptığı istifa çağrısını yineleyerek, " Kızılay'ın çadır satmasını kabul edemem. Kızılay Başkanı ile görüşmedim. Ben her şartta Kızılay Başkanı'nın sorumluluğunun gereğini yerine getirmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'I ZİYARET ETTİ

Öte yandan Destici, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Destici, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz devletimizi ve ittifakımızı önceliyoruz daha sonra partimizi önceliyoruz. Uyumlu şekilde ittifakımız devam ediyor." dedi. BBP lideri, "Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusuna da "Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler, elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler." yanıtını verdi.

DESTİCİ NE DEMİŞTİ?

Çadır satışının ortaya çıkmasından sonra Kerem Kınık'ın istifa etmesi gerektiğini düşünen Destici, şunları söylemişti: "Sorumluluk sahibi olanların gereğini yerine getirmesi gerekir. Herkes biliyor gereğinin ne olduğunu. Mutlaka, sorumluluklarının gereği neyse, görevini daha ehil, daha güzel şekilde yapabilecek kadrolara bırakmaları gerekir. Çünkü aynı zamanda burada bir vebal vardır. 'Çadırı sattığımız dernek de zaten çadırı götürüp depremzedelere kuruyor' gibi bir savunma olmaz. Burada önemli olan Kızılay'ın ne yaptığıdır, vatandaş ona bakıyor, sonrasının bir anlamı yok."