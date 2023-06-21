Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerini tiye aldı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerine yanıt verdi. Erdoğan, "Yetmez! Daha da artırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmakla olmaz. Millet irade ister. 160'lı masa da kursa milletin tokadını yemekten kurtulamaz." dedi.

28. dönemin ilk AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Değil 6'lı Masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerini tiye aldı. Erdoğan, "6'lı masaydı, şimdi 16'lı masa diyor. Yetmez. Daha da fazlası lazım. Masadaki ortakları çoğaltmakla olmaz. Millet irade ister.160'lı masa da kursa milletin tokadını yemekten kurtulamaz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Meclis'imizin yeni yasama döneminin ve grup toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni seçilen milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Rabbimden size muvaffakiyetler diliyorum. Grubumuzun ilk toplantısı sebebiyle seçimleri zaferle taçlandıran dava arkadaşlarıma buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnirken kurduğumuz Cumhur İttifakı seçimlerle daha da günlendi. Cumhur İttifakı olarak bundan sonra da vatanımızın bekasını en üstte tutmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin desteğinin asla unutulmayacağının bilinmesini isterim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Gerekirse 16'lı masa kuracağım' sözlerini tiye aldı

Ne diyordu altılı masa diyordu. Şimdi gerekirse '16'lı masa' diyor yetmez bunu daha da arttırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister eser ister. Yalanla dolanla talanla bir yere varılmaz.

Türkiye'nin uçuruma düşmekten nasıl kurtulduğunu zamanla çok daha net göreceğiz. Yaklaşık 1 buçuk sene önce bunlar bir masa kurdular. Yaptıkları onca toplantının ardından millete elle tutulur tek bir şey sunamadılar. Bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler. Bu masaya kumar masası diyen o masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı ne neticesi de ortada. Ama 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu sabah erken kalkanın bakanlık kaptığı bir sistemi millette dayattılar.

Siz bu ülkede milletin hayatı tarzıyla hep uğraştınız ve sahtekarlık yaptınız. Ne dedik seçim öncesi Anayasa yapalım ve başörtüsü konusuna Anayasa'da yer verelim dedik. Eğer dürüstseniz yeni yasama döneminde başörtü meselesini Anayasa ile teminat altına alalım. Ama dürüst olmazsanız sizi milletimizi bangır bangır anlatacağım. Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz, yanınızdakiler de LGBT'ci. Ama ne AK Parti ne MHP ne Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde böyle bir bela yok. İki tane belediye başkanıyla seçim öncesi sürekli dolaştınız. Şimdi nerede onlar."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Mehmet Vatandaş:

doğru 16 değil 116 lı masada olsa hava 20 yılda ülkeyi getirdiğiniz bu durumda bile seçim kazanamamışlarsa acil kan ve politika değişikliği lazım muhalefete

Cevap Yaz10Yayından Kaldır
Dengiz Elm:

Yiğidi öldür hakkını yeme.

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
Demir Acer :

Chp yi 16 da kurtaramaz b c d e planin varmi?

Cevap Yaz417Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title