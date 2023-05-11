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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun en düşük memur maaşı vaadini taklit etti

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun en düşük memur maaşı vaadini taklit etti

Politika Haberleri

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşını 22 bin TL yapacakları vaadinde bulunarak, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu taklit ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşını 22 bin TL yapacakları vaadinde bulunarak, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu taklit ettiğini belirtti. Özkan, "Kılıçdaroğlu geçen hafta, iktidarımızda en düşük memur maaşı asgari ücretin 2,5 katı olacak, yani net 21 bin 265 TL olacak demişti. Erdoğan yine taklit etti" dedi.

Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuzda en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı vaadini bugün açıkladı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Erdoğan'ın bu açıklamasını alıntıladı ve Kılıçdaroğlu'nun bir vaadinin daha iktidar tarafından taklit edildiğini ifade etti.

Özkan'ın, Twitter hesabından bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Kılıçdaroğlu geçen hafta, iktidarımızda en düşük memur maaşı asgari ücretin 2,5 katı olacak, yani net 21 bin 265 TL olacak demişti. Erdoğan yine taklit etti. Kılıçdaroğlu doğruyu söyler, kaynağı halk için kullanır. Teşekkürler Kılıçdaroğlu."

Kaynak: ANKA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Memur Politika Haberler

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