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Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi sonrası göreve gelen İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile telefonda görüştü. Taziyelerini ileten Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir'le telefon görüşmesinde Türkiye'nin bu acılı günlerde İran'ın yanında olduğunu, İran halkının kederini paylaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Azerbaycan'da helikopteri düşen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybetmesi sonrası göreve gelen İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir'le telefon görüşmesinde Türkiye'nin bu acılı günlerde İran'ın yanında olduğunu, İran halkının kederini paylaştığını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de İran'a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü

"TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE KATKILARI DAİMA HATIRLANACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Türkiye ve İran ilişkilerine katkılarının daima hatırlanacağını söyledi.

Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştüMuhammed Muhbir

"BU OLAY YÖNETİMDE HİÇBİR BOŞLUK MEYDANA GETİRMEYECEK"

Öte yandan geçici Cumhurbaşkanı olarak atanan Muhbir, "Yaşanan hadise devlet, millet ve ülke lideri (Ali Hamaney) için çok ağır. Ama bu önemli olay, liderin (Hamaney) önderliğiyle yönetimde hiçbir boşluk meydana getirmeyecektir. Halk bundan emin olsun." dedi. Devlet görevlilerine seslenen Muhbir, hiçbir suretle görevlerini yerine getirmede zafiyete düşmemeleri gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştüMuhammed Muhbir

İRAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASI VE SONRASI

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran Anayasası'na göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor. İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Reisi Türkiye İran Diplomasi Politika Dünya Haberler

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