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Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor!

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14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçtikten sonra yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre bugün seçim olsa CHP, AK Parti'nin 1.4 puan önünde yer alıyor.

Genel seçimler üzerine yapılan bir ankette "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlarda AK Parti 31,5 ile 2. sırada yer alırken CHP yüzde 32,9 ile ilk sırada görüldü.

CHP, AK PARTİ'YE 1.4 PUAN FARK ATTI

ORC araştırma şirketi tarafından yapılan "Siyasi Durum" araştırmasından çıkan ilginç sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma şirketinin seçmene 2 - 12 Mayıs tarihleri arasında sorduğu sorularla yapılan ve 11 bin 600 kişinin katıldığı anket sonuçları şu şekilde:

CHP: Yüzde 32,9 (14 Mayıs 2023'te yüzde 25,80 oy aldı.)

AK Parti: Yüzde 31,5 (14 Mayıs 2023'te yüzde 36,30 oy aldı.)

MHP: Yüzde 11,5 (14 Mayıs'ta yüzde 10,30 oy aldı.)

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor!

DEM Parti: Yüzde 9,2 (Yeşil Sol Parti adıyla önceki seçimde yüzde 9 oy aldı.)

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,7 (Önceki seçimde yüzde 2,90 oy aldı.)

İYİ Parti: Yüzde 4,1 (Önceki seçimde yüzde 9,90 oy aldı.)

Zafer Partisi: Yüzde 2,9 (Önceki seçimde yüzde 2,30 oy aldı.)

Diğer: Yüzde 3,2.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

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