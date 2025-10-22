Erdoğan'ın Maskat Havaalanına inişinde F-16 savaş uçakları eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın ardından Umman'a geçerken Maskat Havaalanına inişinde F-16 savaş uçakları eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar temasları kapsamında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Katar Emiri Şeyh Al Thani ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısı'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın ardından Umman'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak Maskat Havalimanına ulaşırken Erdoğan'ın uçağına Maskat Havalimanına inişinde F-16 savaş uçakları eşlik etti.

Umman'da resmi törenle karşılanması beklenen Erdoğan, Al-Alam Sarayı'nda resmi akşam yemeğine katılacak. Erdoğan, Umman temaslarını tamamlayarak yarın Türkiye'ye dönecek. - MASKAT