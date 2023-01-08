Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: Seni görmek büyüktür AA ile dersten geçmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da "ÜniAK FEST" programında 81 ilden gelen üniversite öğrencilerine seslendi. Erdoğan, konuşmasını yaptığı sırada salondaki pankartlar dikkatini çekti. Erdoğan, "Bak bak neler yazmışlar; Seni görmek>(dersten) AA ile geçmek, seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım, kalite gereği sadece Reis'e ve Ak Parti'ye oy veriyoruz, özeniyorlar ama çözemiyorlar, güzel. Neler bulmuşsunuz neler maşallah, Allah sizleri nazardan saklasın" pankartlarını okudu.

81 ilden gelen üniversiteli gençler İstanbul'da"ÜniAK FEST" programında buluştu. Programda şarkıcı Sinan Akçıl ve Ferah Zeydan, düet şarkıları "Şarttır'ı" seslendirdi. Daha sonra gençlere seslenen Erdoğan'ın dikkatini salonda açılan pankartlar çekti.

ERDOĞAN PANKARTLARI OKUDU

Erdoğan konuşmasına ara vererek, "Bak bak neler yazmışlar; Seni görmek>(dersten) AA ile geçmek, seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım, kalite gereği sadece Reis'e ve Ak Parti'ye oy veriyoruz, özeniyorlar ama çözemiyorlar, güzel. Neler bulmuşsunuz neler maşallah, Allah sizleri nazardan saklasın" pankartlarını okudu.

"GENÇLERİMİZLE AYNI HAYALLERİN PEŞİNDEN GİDİYORUZ"

Erdoğan sözlerinin devamında, "Programlarımızda sohbet ettik, şarkı söyledik, kah güldük kah üzüldük. Gençlerimizle aynı hayallerin peşinden gidiyoruz. Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getiriyorken biz gençlerimizle el ele Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar, sonra taklit etmeye çalıştılar. Şimdi bir o yana bir bu yana savrulup duruyorlar.

"BU İŞ YÜREK İŞİDİR"

Bu iş öyle projeyle, senaryoyla olmaz. Bu iş yürek işidir, aşk işidir, sevgi işidir. Gençlerimiz de bizi seviyor, işte tablo burada. Hayatımızın her safhasında olduğu gibi daima gençlerimize hizmet için çalıştık. Gençlerimiz de sağ olsun enerjileriyle hep bizim yanımızda yer aldı. Buradan üniversiteli AK gençliğe bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ben de aşığım sizlere. Üniversite kampüslerinde, kütüphanelerde göğsünüzü gere gere AK gençliğin sesini duyurun. Kendinizi akademik olarak en iyi şekilde yetiştirirken her türlü faaliyette AK gençlik adına en önde yer alın" açıklamalarında bulundu.