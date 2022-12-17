Erdoğan, İmamoğlu hakkında verilen karara itiraz edenlere Anayasa'nın 138. maddesini hatırlattı

Mardin'de katıldığı açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, karara itiraz edenlere "Anayasanın 138. maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum, anayasanın 138. maddesi söylüyor. Her zaman söylediğimiz gibi, mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek mecburiyetinde değiliz" sözleriyle yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili dikkat çeken bir yorum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

138. MADDEYİ HATIRLATTI

Verilen hapis cezası sonrası yaşanan süreci Bizans İmparatorluğu'ndaki taht oyunlarına benzeten Erdoğan, "Birilerinin bu taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmenin peşinde koştuğunu gördükçe de üzülüyoruz. Halbuki karşımızdaki tablo gayet nettir. Anayasanın 138. maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum, anayasanın 138. maddesi söylüyor. Her zaman söylediğimiz gibi, mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek mecburiyetinde değiliz. Bizim de eleştirdiğimiz hem de en sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı da olmuştur. Ama bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMIZ YASAKLARLA MÜCADELE İLE GEÇTİ"

Açıklamasının devamında "Bizim demokrasiye ve siyasetin meşru yöntemlerle yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti. Çözümü daima millette bulduk. Milli iradede bulduk. Milli iradenin gücünün dışında hiç bir yerde çözüm aramadık."